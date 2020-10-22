KPSS atama - taban puanları 2020: KPSS puanı nasıl hesaplanır? KPSS P1, P2, P3 puanı nedir, hesaplaması nasıl yapılır?

KPSS puan hesaplama araştırması, KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasıyla yoğunluk kazandı. KPSS sonuçlarını aday işlemleri sayfasından öğrenen adaylar, atanma dönemlerini beklemeye koyulurken puan araştırmasına koyuldu. P1, P2, P3 puanlarının ne olduğunu öğrenilirken, KPSS atama - taban puanları 2020 ve branş sıralaması da sorgulanıyor. İşte KPSS puan hesaplama hakkında merak edilenler…

ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla KPSS lisans sonuçları duyuruldu. KPSS 2020 sonuçlarının erişime açılmasıyla KPSS puan hesapla detayları devreye girdi. KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, P1, P2, P3 puanı nedir, sorularına yanıt aranıyor. İşte KPSS puan hesaplama…

KPSS PUAN HESAPLAMA

KPSS P1, P2, P3 PUANI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

KPSS P1 puan hesaplama

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS P2 Puan Hesaplama

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS P3 Puan Hesaplama

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür

Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.

KPSS ÖN LİSANS PUAN HESAPLAMA: KPSS Ön lisans Puanı Hesaplama Formülü (KPSSP93)

KPSS ön lisans Puan Hesaplama

KPSS Puanı Formül (KPSSP93) = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS ön lisans Puanını hesaplayabilmek için yukarıdaki tüm verilerin elde edilmesi gerekmektedir.

KPSS ön lisans puan hesaplama örneği

Örnek verecek olursak Genel Kültür (60) ve Genel Yetenek (60) testlerinden doğru ve yanlış sayısını girdiğimizde bu sonucu vermektedir.

Doğru / Yanlış

* Genel Yetenek: 40 doğru/20 yanlış (60 Soru)

* Genel Kültür: 45 doğru/15 yanlış (60 Soru)

Genel Yetenek: 35 net

Genel Kültür: 41,25 net

KPSSP93: 84,003

KPSS ATAMA PUANLARI

KPSS sonucunu öğrenen her aday, KPSS atama puanlarını öğrenmek için araştırıyor.

KPSS ATAMA PUANLARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ