Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Sınavları bugün gerçekleştirilecek. Adaylar sabah saatlerinden itibaren KPSS Alan Bilgisi sınavının saat kaçta başlayıp, kaçta biteceğini araştırıyor. Peki, KPSS alan sınavı kaç dakika? 2021 KPSS alan sınavı ne zaman? KPSS'den en erken saat kaçta çıkılır? KPSS Alan Bilgisi Sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar...

KPSS Alan Bilgisi Sınavları bugün ve 8 Ağustos'ta yapılacak. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumunda (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) adaylar, kendilerine çoktan seçmeli yöneltilen soruları yanıtlayacak. Peki, KPSS alan sınavı kaç dakika? 2021 KPSS alan sınavı ne zaman? KPSS'den en erken saat kaçta çıkılır? KPSS Alan Bilgisi Sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

ÖSYM Başkanlığınca, 2021 KPSS Alan Bilgisi Sınavları bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumunda (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) adaylar, kendilerine çoktan seçmeli yöneltilen 120 soruyu 150 dakikada çözecek. Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumunda (Hukuk, İktisat, Maliye) adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUMU NE ZAMAN?

8 Ağustos'ta saat 10.15'te başlayacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumunda (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylar, çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplayacak. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDI!

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-KPSS Alan Bilgisi Sınavları öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak. Ayrıca buralar dezenfekte edilecek. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.