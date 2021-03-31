KPSS 2021/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu!

KPSS 2021/4 tercih sonuçları açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuruları 16 Mart ve 23 Mart tarihleri aralığında yapıldı. Sonuçlar ise bugün ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte KPSS 2021/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KKPSS 2021/4 tercihleri mart ayında alındı. Adaylar, sonuçları 31 Mart 2021 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabiliyorlar.

KPSS 2021/4 TERCİH SONUÇLAR AÇIKLANDI

16 - 23 Mart 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/4 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 31 Mart 2021 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.



SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Yerleştirme sonucunun incelemesini isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.