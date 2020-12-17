Kovid-19 kendi aracını alma isteklerini artırdı

Kovid-19 salgını sonrasında Y kuşağının seyahat imkanları ve satın alma tercihlerini inceleyen araştırmanın sonuçlarına göre, Y kuşağının yüzde 68’i artık toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kendi araçlarını kullanmayı tercih ediyor.

Yeni tip koronavirüs pandemisinin, her alanda tüketici tercihlerini değiştirmeye başladığı bir gerçek. Söz konusu değişim, daha önceleri otomobil sahipliği fikrine çok da sıcak bakmayanları bile yeniden düşünmeye itmiş görünüyor. Nitekim, CarNext.com tarafından açıklanan “Y Kuşağı (Milenyum) Otomobil Araştırması’nın” sonuçlarına göre, Y kuşağının yüzde 68’i artık toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kendi araçlarını kullanmayı tercih ederken, katılımcıların yüzde 65’i, bu kararda Kovid-19 salgının etkisi olduğunu belirtti.

LeasePlan çatısı altında yer alan ve Avrupa ’nın önde gelen ikinci el otomobil “pazar yeri” sitelerinden “CarNext.com”un araştırmasına göre, 6 ülkeden 24-35 yaş arasındaki 3 bin sürücüye salgın nedeniyle seyahat imkanlarında ve çevrimiçi araba satın alma tercihlerinde ne gibi değişiklikler olduğu soruldu. Bu kapsamda, araştırmaya katılanların 68’i artık toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kendi araçlarını kullanmayı tercih ettiği bildirdi. Katılımcıların yüzde 65’i ise, bu kararlarında Kovid-19 salgınının etkisi olduğunu dile getirdi.

Tatile giderken de...

Ankete katılan Y kuşağı temsilcilerinin yüzde 50’si, geçen yıla kıyasla tatil sezonunda kendi araçlarını kullanarak tatile gitme olasılıklarının daha yüksek olduğunu vurguladı. Sürücülerin yüzde 46’sı artık aracını internet üzerinden satın almayı düşüneceğini belirtirken, yüzde 33’ü salgın nedeniyle bunun daha güvenli olacağını ifade etti.

Bununla birlikte, Y kuşağının yüzde 41’i araç satın alma sürecinde hala kendilerine yardımcı olacak biriyle konuşmak istese de, yüzde 68’i güvenilir bir ödeme çözümünün en önemli konu olduğunu dile getirdi. CarNext.com Türkiye ve LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “6 Avrupa ülkesinden 24-35 yaş arası katılımcıların cevapladığı Y Kuşağı anketimiz, Kovid-19 salgınından daha az endişe duyan kesim olarak görülen bu jenerasyonun da, yeni normalde özel araçlarını kullanmayı en güvenli seçenek olarak gördüğünü gözler önüne seriyor. Ayrıca hijyen ve mesafe endişelerinin arttığı salgın döneminde her alanda olduğu gibi otomotiv sektöründe de dijital çözümler ön plana çıktı. CarNext.com Türkiye olarak salgının başlarında devreye aldığımız online satış sürecimize artan ilgi anket sonuçlarını destekler nitelikte” ifadelerini kullandı.

2021 için ‘temkinli iyimserlik’

Enterprise Türkiye CEO ’su Özarslan Tangün, global bir araç kiralama şirketinin parçası olarak Kovid-19’un ne tür etkileri olabileceğini, pandemi ülkemize gelmeden gözlemleme imkanı yakaladıklarını kaydederken, “Çin, İtalya İspanya ve diğer ülkelerde yaşanan deneyimlerden ders alarak şirketimizi pandeminin başında doğru konumlandırabildik. Bu süreçte müşteriyi odağımıza alarak hareket ettik ve hijyeni işimizin temel unsuru olarak ele aldık. Eve teslim hizmetimize yoğunluk vererek müşterilerimizin araç kiralama süreçlerini olabildiğince kolaylaştırmaya devam ediyoruz” dedi. Araç satın almanın maliyetli olması ve kiralamanın toplu taşımaya alternatif olmasının, sektörde pozitif etkiler yarattığını anlatan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Zorunlu ihtiyaç dışında normal şartlarda ülkemizin turizm açısından zengin olması bizim sektörümüzde de pozitif etkiler yaratıyor. Kiralama sektörü, insanların alışkanlıklarını değiştirerek büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

2021 yılına ilişkin beklentilerini “temkinli, iyimser” diye niteleyen Tangün, “Turizm sektöründe birikmiş bir talep yoğunluğu mevcut. Pandemi sürecinin de olumlu seyretmesi durumunda turizmde yaşanacak olumlu gelişmelerin araç kiralama sektörüne de yansıyacağını düşünüyorum. İç talep, araç kiralamanın toplu taşımaya alternatif olmasından dolayı olumlu devam edecektir. Müşteri odaklı stratejilerimiz gereği ulaşılabilir olmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2021 yılı için 10 bin üzeri araç ve 2.5-3 milyar TL’lik bir yatırım planlıyoruz” ifadelerini kullandı.