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Korona haritası… Türkiye risk haritası: İllere göre risk durumu

08 Mart 2021 Pazartesi - 14:03 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 14:03

İl il Covid vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından ikinci tabloyu da paylaştı. İllere göre risk haritası güncellendi. İllere göre risk haritası üzerinden normalleşme kararlarına yön verecek olan Sağlık Bakanlığı, son vaka sayılarına göre risk haritasını güncelledi. Buna göre İstanbul turuncudan kırmızıya dönen iller arasında yer aldı. İşte, İllere göre risk haritası ve renkleri değişen şehirler…


Türkiye'de koronavirüsle mücadele süreci devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan illere göre 7 günlük 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının bu hafta kaç olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı. İllere göre risk haritası, normalleşme sürecinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından yeniden güncellendi.

İL İL VAKA SAYISI

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8Mart haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

İl Adı

Sayı

Adana

53,22

Adıyaman

140,88

Afyon

47,63

Ağrı

24,47

Aksaray

140,89

Amasya

183,91

Ankara

54,83

Antalya

82,05

Ardahan

70,71

Artvin

109,14

Aydın

49,42

Balıkesir

172,46

Bartın

75,89

Batman

8,87

Bayburt

39,07

Bilecik

65,38

Bingöl

17,04

Bitlis

29,06

Bolu

68,30

Burdur

105,21

Bursa

58,55

Çanakkale

107,29

Çankırı

22,87

Çorum

44,71

Denizli

38,81

Diyarbakır

19,85

Düzce

55,60

Edirne

180,01

Elazığ

35,72

Erzincan

31,14

Erzurum

52,22

Eskişehir

48,27

Gaziantep

44,40

Giresun

282,14

Gümüşhane

151,73

Hakkari

5,35

Hatay

61,95

Iğdır

24,84

Isparta

47,24

İstanbul

111,57

İzmir

66,47

Kahramanmaraş

41,52

Karabük

41,46

Karaman

55,31

Kars

25,27

Kastamonu

65,63

Kayseri

97,72

Kırıkkale

62,43

Kırklareli

116,94

Kırşehir

40,32

Kilis

163,17

Kocaeli

112,25

Konya

150,98

Kütahya

85,31

Malatya

53,22

Manisa

50,81

Mardin

10,88

Mersin

100,82

Muğla

65,75

Muş

23,84

Nevşehir

35,41

Niğde

82,58

Ordu

280,27

Osmaniye

173,91

Rize

208,21

Sakarya

139,93

Samsun

348,36

Siirt

12,08

Sinop

314,15

Sivas

24,06

Şanlıurfa

16,03

Şırnak

5,76

Tekirdağ

111,19

Tokat

228,82

Trabzon

226,14

Tunceli

26,37

Uşak

10,83

Van

17,49

Yalova

134,76

Yozgat

35,55

Zonguldak

64,61

 

İllere göre risk haritasında 100.000 kişideki vaka sayısına göre;100 ve üstü Çok Yüksek Riskli ( KIRMIZI )36 - 100 arası Riskli ( TURUNCU )11 - 35 arası Orta Riskli ( SARI )10 ve altı Düşük Riskli ( MAVİ)olarak değerlendiriliyor. Buna göre İstanbul, yüksek riskli iller arasındaki yerini alırken, sarı kategorideki pek çok il ise turuncu seviyesine çıkış gösterdi. İşte, renklerine göre risk haritası;

 
Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.  Ağır hasta sayısı 1261 oldu, 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 6 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 138 bin 592 olarak açıklarken, 11 bin 770 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 64 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 291 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 616 bin 139 olarak açıklamıştı.

 

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