Korona haritası… Türkiye risk haritası: İllere göre risk durumu

Türkiye'de koronavirüsle mücadele süreci devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan illere göre 7 günlük 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının bu hafta kaç olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı. İllere göre risk haritası, normalleşme sürecinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından yeniden güncellendi.
İL İL VAKA SAYISI
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8Mart haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.
İl Adı
Sayı
Adana
53,22
Adıyaman
140,88
Afyon
47,63
Ağrı
24,47
Aksaray
140,89
Amasya
183,91
Ankara
54,83
Antalya
82,05
Ardahan
70,71
Artvin
109,14
Aydın
49,42
Balıkesir
172,46
Bartın
75,89
Batman
8,87
Bayburt
39,07
Bilecik
65,38
Bingöl
17,04
Bitlis
29,06
Bolu
68,30
Burdur
105,21
Bursa
58,55
Çanakkale
107,29
Çankırı
22,87
Çorum
44,71
Denizli
38,81
Diyarbakır
19,85
Düzce
55,60
Edirne
180,01
Elazığ
35,72
Erzincan
31,14
Erzurum
52,22
Eskişehir
48,27
Gaziantep
44,40
Giresun
282,14
Gümüşhane
151,73
Hakkari
5,35
Hatay
61,95
Iğdır
24,84
Isparta
47,24
İstanbul
111,57
İzmir
66,47
Kahramanmaraş
41,52
Karabük
41,46
Karaman
55,31
Kars
25,27
Kastamonu
65,63
Kayseri
97,72
Kırıkkale
62,43
Kırklareli
116,94
Kırşehir
40,32
Kilis
163,17
Kocaeli
112,25
Konya
150,98
Kütahya
85,31
Malatya
53,22
Manisa
50,81
Mardin
10,88
Mersin
100,82
Muğla
65,75
Muş
23,84
Nevşehir
35,41
Niğde
82,58
Ordu
280,27
Osmaniye
173,91
Rize
208,21
Sakarya
139,93
Samsun
348,36
Siirt
12,08
Sinop
314,15
Sivas
24,06
Şanlıurfa
16,03
Şırnak
5,76
Tekirdağ
111,19
Tokat
228,82
Trabzon
226,14
Tunceli
26,37
Uşak
10,83
Van
17,49
Yalova
134,76
Yozgat
35,55
Zonguldak
64,61
İllere göre risk haritasında 100.000 kişideki vaka sayısına göre;100 ve üstü Çok Yüksek Riskli ( KIRMIZI )36 - 100 arası Riskli ( TURUNCU )11 - 35 arası Orta Riskli ( SARI )10 ve altı Düşük Riskli ( MAVİ)olarak değerlendiriliyor. Buna göre İstanbul, yüksek riskli iller arasındaki yerini alırken, sarı kategorideki pek çok il ise turuncu seviyesine çıkış gösterdi. İşte, renklerine göre risk haritası;
Sağlık Bakanlığı, 6 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 138 bin 592 olarak açıklarken, 11 bin 770 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 64 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 291 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 616 bin 139 olarak açıklamıştı.