Korona haritası… Türkiye risk haritası: İllere göre risk durumu

İl il Covid vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamanın ardından ikinci tabloyu da paylaştı. İllere göre risk haritası güncellendi. İllere göre risk haritası üzerinden normalleşme kararlarına yön verecek olan Sağlık Bakanlığı, son vaka sayılarına göre risk haritasını güncelledi. Buna göre İstanbul turuncudan kırmızıya dönen iller arasında yer aldı. İşte, İllere göre risk haritası ve renkleri değişen şehirler…

Türkiye'de koronavirüsle mücadele süreci devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan illere göre 7 günlük 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının bu hafta kaç olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı. İllere göre risk haritası, normalleşme sürecinin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından yeniden güncellendi.

İL İL VAKA SAYISI

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8Mart haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullandı.

İl Adı Sayı Adana 53,22 Adıyaman 140,88 Afyon 47,63 Ağrı 24,47 Aksaray 140,89 Amasya 183,91 Ankara 54,83 Antalya 82,05 Ardahan 70,71 Artvin 109,14 Aydın 49,42 Balıkesir 172,46 Bartın 75,89 Batman 8,87 Bayburt 39,07 Bilecik 65,38 Bingöl 17,04 Bitlis 29,06 Bolu 68,30 Burdur 105,21 Bursa 58,55 Çanakkale 107,29 Çankırı 22,87 Çorum 44,71 Denizli 38,81 Diyarbakır 19,85 Düzce 55,60 Edirne 180,01 Elazığ 35,72 Erzincan 31,14 Erzurum 52,22 Eskişehir 48,27 Gaziantep 44,40 Giresun 282,14 Gümüşhane 151,73 Hakkari 5,35 Hatay 61,95 Iğdır 24,84 Isparta 47,24 İstanbul 111,57 İzmir 66,47 Kahramanmaraş 41,52 Karabük 41,46 Karaman 55,31 Kars 25,27 Kastamonu 65,63 Kayseri 97,72 Kırıkkale 62,43 Kırklareli 116,94 Kırşehir 40,32 Kilis 163,17 Kocaeli 112,25 Konya 150,98 Kütahya 85,31 Malatya 53,22 Manisa 50,81 Mardin 10,88 Mersin 100,82 Muğla 65,75 Muş 23,84 Nevşehir 35,41 Niğde 82,58 Ordu 280,27 Osmaniye 173,91 Rize 208,21 Sakarya 139,93 Samsun 348,36 Siirt 12,08 Sinop 314,15 Sivas 24,06 Şanlıurfa 16,03 Şırnak 5,76 Tekirdağ 111,19 Tokat 228,82 Trabzon 226,14 Tunceli 26,37 Uşak 10,83 Van 17,49 Yalova 134,76 Yozgat 35,55 Zonguldak 64,61

İllere göre risk haritasında 100.000 kişideki vaka sayısına göre;100 ve üstü Çok Yüksek Riskli ( KIRMIZI )36 - 100 arası Riskli ( TURUNCU )11 - 35 arası Orta Riskli ( SARI )10 ve altı Düşük Riskli ( MAVİ)olarak değerlendiriliyor. Buna göre İstanbul, yüksek riskli iller arasındaki yerini alırken, sarı kategorideki pek çok il ise turuncu seviyesine çıkış gösterdi. İşte, renklerine göre risk haritası;

Sağlık Bakanlığı, 7 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 299 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1261 oldu, 7 bin 785 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 6 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 138 bin 592 olarak açıklarken, 11 bin 770 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 64 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 291 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 616 bin 139 olarak açıklamıştı.