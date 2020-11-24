Korona geçirene 3 ay ‘temaslı’ takibi yok

“Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon” rehberini güncelleyen bakanlık bundan böyle sağlık çalışanları haricinde kalan temaslı takibinde, korona tedavisi olanların iyileşmesini takip eden 3 ay içerisinde Kovid-19 vakası ile temas riskli olarak değerlendirmeyecek

Sağlık Bakanlığı, “Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon” rehberini güncelledi.

Güncellenen rehberde, “Sağlık Çalışanları Haricinde Kalan Temaslı Takibi” bölümünde, “Kesin veya olası Kovid-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır” denildi.