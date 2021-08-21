Korkunç kaza! Motorsikletli havada taklalar atarak böyle düştü

Kaza, 19 Ağustos günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil , sürücüsünün hatalı dönüş yapması sonucu karşı şeritten gelen motosikletle çarpıştı. Otomobilin dönmek için ani manevra yapması nedeniyle frene basmaya fırsat bulamayan motosiklet sürücüsü, havada taklalar atarak yere düştü. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı