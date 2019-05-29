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Korkunç kaza! 3'ü öğretmen...

DHA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 17:21 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 17:29

Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 15.30 sıralarında Burdur Kurna köyü kavşağında meydana geldi. Süleyman Seven'in (45) kullandığı 32 EL 535 plakalı otomobil, Nuri Yavuz Işıldak'ın (36) kullandığı 15 BA 177 plakalı otomobil ile çarpıştı.
 
Kazada Nuri Yavuz Işıldak ile beraberinde bulunan Elif Kaya (31) ve Saim Türkcan (34) ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Seven yaralandı.
 
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Süleyman Seven'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 
Nuri Yavuz Işıldak ile Elif Kaya ve Saim Türkcan'ın Ağlasun ilçesinde öğretmen oldukları ve Burdur'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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