Konya TOKİ 2020 kura sonuçları – Konya Tuzlukçu TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi

Konya TOKİ 2020 kura sonuçları hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Konyalılar, TOKİ Konya Tuzlukçu kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 88, 3+1 38 toplam 126 kişinin konut sahibi olacağı Konya Tuzlukçu kura sonuçları saat 10.00’da çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte TOKİ Konya 2020 kura sonuçları 2020…
KONYA TUZLUKÇU TOKİ 2020 KURA SONUÇLARI CANLI TAKİP
TOKİ Tuzlukçu kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ KONYA TUZLUKÇU KURA ÇEKİLİŞİ
KONYA TOKİ KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Konya Tuzlukçu kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
KONYA TOKİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA
TOKİ KONYA MERKEZ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek