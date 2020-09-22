22 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.096 0.84 EURO 8,9800 0.01
USD 7,6720 0.52 ALTIN 469,480 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Konya'da yakalanan FETÖ mahrem imamı tutuklandı

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 18:35 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 18:35

Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve örgütün mahrem imamlarından olduğu iddia edilen S.K., tutuklandı.


Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 20 Eylül'de Konya'da yakalanarak Afyonkarahisar'a getirilen ve 'mahrem imam' olduğu öne sürülen S.K.'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki (TEM) işlemleri tamamlandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen ve adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ETİKETLER

Afyonkarahisar FETÖ operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.