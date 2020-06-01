Konut kredisi faiz oranları – Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların konut kredisi faiz oranları…

3 devlet bankası, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank corona virüs salgını nedeniyle yeni kredi paketi açıklandı. Kamu bankaları, konuttan taşıta mobilyadan tatile yeni kredi paketleri hazırlandı. Sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0,64'e kadar düşürüldü. İkinci elde faiz yüzde 0,74 olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paket için 'Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi' olacak ifadelerini kullandık. Kamu bankaları tarafından yapılan açıklamanın ardından biz de konut kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik.

Kamu bankaları yeni destek paketiyle, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır."

Konut kredisi başvuruları yarından itibaren şubelere yapılabilecek.

Odeabank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.09

Şekerbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.19

Fibabanka konut kredisi faiz oranı yüzde 1.20

QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.23

Burgan Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.51

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.94

Halkbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.94

İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.92

Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 0.92

TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 0.94

Garanti BBVA konut kredisi faiz oranı yüzde 0.95

Ziraat Katılım Bankası konut finansmanı kar payı oranı 0.94

HSBC konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99

Denizbank mortgage konut kredisi faiz oranı yüzde 1.09