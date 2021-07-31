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Konuştukça 89. Bölüm Fragmanı

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 11:06 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 11:09

Konuştukça 89. Bölüm Fragmanı yayında! Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz!


Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici’nin sunumuyla "Konuştukça" programı her cumartesi-pazar saat 07.30'da Kanal D' de!

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