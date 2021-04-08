Komşular fark etti! Ocakta yemeği unutunca alev alev yandı

Esenler'de 4 katlı bir binanın ikinci katında ocakta unutulan yemekten yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Esenler Havaalanı Mahallesi, Galip Sokak'ta saat 23.40 sıralarında 4 katlı binanın ikinci katında ocakta unutulan yemek yangın çıkardı. Dairenin mutfağı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. İçeride yakınlarının kaldığını sanan ev sahipleri kısa süreli panik yaşadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu.