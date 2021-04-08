Esenler Havaalanı Mahallesi, Galip Sokak'ta saat 23.40 sıralarında 4 katlı binanın ikinci katında ocakta unutulan yemek yangın çıkardı. Dairenin mutfağı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. İçeride yakınlarının kaldığını sanan ev sahipleri kısa süreli panik yaşadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu.
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Komşular fark etti! Ocakta yemeği unutunca alev alev yandı
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,(DHA) | 08 Nisan 2021 Perşembe - 1:38 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 1:38