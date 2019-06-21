Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’yi etkisi altına alan yoğun sağanak yağışı sonrasında D100 Karayolu Kartepe ilçesi Eşme mevki'i trafiğe kapandı. Sel bedeniyle trafik D 100 Karayolu Kartepe geçişinde durma noktasına geldi. Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalışırken, bölgeye sevk edilen ekipler yaşanan aksaklığın giderilebilmesi için çalışma başlattı.
Kocaeli-Sakarya yolu sel nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
İHA | 21 Haziran 2019 Cuma - 15:02 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 15:02