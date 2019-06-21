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Kocaeli-Sakarya yolu sel nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

İHA |  21 Haziran 2019 Cuma - 15:02 | Son Güncelleme : 21 06 2019 - 15:02

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası D100 Karayolu iki yönlü de trafiğe kapandı. Sel nedeniyle yoldaki Kocaeli Sakarya arası ulaşım durdu.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’yi etkisi altına alan yoğun sağanak yağışı sonrasında D100 Karayolu Kartepe ilçesi Eşme mevki'i trafiğe kapandı. Sel bedeniyle trafik D 100 Karayolu Kartepe geçişinde durma noktasına geldi. Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalışırken, bölgeye sevk edilen ekipler yaşanan aksaklığın giderilebilmesi için çalışma başlattı. 
 

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Kocaeli sağanak yağış trafiğe kapandı ulaşım durdu
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