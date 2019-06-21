Kocaeli-Sakarya yolu sel nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası D100 Karayolu iki yönlü de trafiğe kapandı. Sel nedeniyle yoldaki Kocaeli Sakarya arası ulaşım durdu.

