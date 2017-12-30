Kocaeli'de holding başkanına tutuklama

Kocaeli Körfez cumhuriyet Başsavcılığı'nın akaryakıt kaçakçılığı ve hayalı ihracat idddiası ile yürüttüğü soruşturmada kapsamınde gözaltına alınan Keskin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Keskin, Selahattin özdağ ve Fevzi İnci tutuklandı. Sekiz kişi adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

