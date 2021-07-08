Burçların özelliklerini bilmek karşı cins ile uyumlulukları hakkında bilgi verir. Gerçek bir ilişkiyi anlamak için burçların özelliklerinden faydalanmak pek çok kişinin başvurduğu yollardan biridir. Koç olmanın ne anlama geldiği hakkında az çok fikir sahibi olmak hem ilişkinizde hem de evliliğinizde size ipucu verebilir. Bir Koç'un en iyi eşleşmesini belirlemenin en iyi yolu, bir Koç'un bir partnerde çekici bulduğu temel karakter özelliklerine bakmaktır. Peki, Koç burcu kadını anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl erkeklerden hoşlanır? "Koç kimlerle uyumludur" diye merak ediyorsanız işte koç burcu kadını hakkında merak ettiğiniz her şey...

21 Mart-20 Nisan arasında doğanlar Koç burcu olurlar. Zodyak'ın ilk burcu olan Koç, Yay ve Aslan ile birlikte ateş grubunda yer alır. Kararlı, kendinden emin ve gururlu bir yapıya sahip olan Koç burcunun gezegeni Mars 'tır. Koç kadınları hem iş yaşamında hem de ikili ilişkilerinde mükemmeliyetçi bir yapıya sahiptir. Bu mükemmeliyetçi tutumları bazı burçlarla hiçbir şekilde anlaşamamasına neden olur.

KOÇ BURCU KADINI ANLAŞABİLDİĞİ VE ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR NELERDİR?

Koç Burcu kadınının anlaşamadığı burçların başında, su grubunda yer alan akrep ve balık burçları geliyor. Akrep burcunun alfa bir yapıda olması, koç kadını ile ters düşmesindeki en büyük etkenlerden biridir. Her iki burç da dediğim dedik olduğu için, ikili ilişkilerde sürekli çatışma yaşarlar. Bu çatışma zamanla büyük kavgalara ve zıtlaşmalara dönüşebilir.

Balık burcunun sanata olan düşkünlüğü koç kadınlarını etkilese de bu burcun aşırı duygusal ve hassas olması itici gelir. Bu burcun buyurgan ve kibirli yapısı, balık burcunun hassas kişiliğine ters düşer. İkili iyi birer arkadaş olabilir. Ancak aynı durum sevgililiği denediklerinde tepetaklak olur.

Koç kadınının anlaşamadığı bir diğer burç ise terazidir. Terazinin aşırı kararsız yapısı ve dengesiz tavırları, koç kadının güçlükle tahammül edebileceği şeylerin başında gelir. Diyalog kurmakta zorluk çeken iki burç hem iş yaşamında hem de özel hayatta aradıkları uyumu bir türlü yakalayamaz.

KOÇ BURCU KADINI NASIL ERKEKLERDEN HOŞLANIR?

Koç burcu kadını dinamik ve dışa dönüktür. Bu nedenle sürprizlere bayılır. Hayatında en nefret ettiği şeylerin başında monotonluk gelir. Bu nedenle onun hayatında olacak kişinin yaratıcı fikirleriyle ve sürprizlerle sürekli olarak koç kadınını kendisine tekrar tekrar aşık etmesi gerekir.

Koç kadını ciddi ve ağırbaşlı erkeklerden hoşlanır. Konuşma esnasında yapılan yersiz bir espri bile bir anda karşı taraftan soğumasına neden olabilir. Mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olduğu için küçük kusurlar ve hatalar bile gözüne çarpabilir. Eğer ilişkinin henüz başındaysa kırılan bir pot ya da yapılan ufak bir yanlış bile ilişkiyi noktalaması için yeterlidir. Koç burcu kadını sürprizleri sevdiği gibi şımartılmaya da bayılır. Derinliği olmayan, yüzeysel şeylerden hoşlanmadığı için özel hissetmek ister.

Koç kadını, kendi ayakları üzerinde duran ve kararlı erkeklerden hoşlanır. Paraya önem vermese de kariyeri olan bir erkek, onun için he zaman ön plandadır. İş yaşamında başarıyı yakalamış olan erkekler koç kadınlarına çok daha ilgi çekici gelir. Koç burcu kadını, bazı zamanlar aşırı kıskanç olabilir. Bu nedenle hayatına alacağı erkeğin sosyal çevresinin sadece erkeklerle sınırlı olması büyük bir artıdır. Çok fazla kız arkadaşı olan erkekler ise en büyük tartışma nedenlerinden biridir.

Bunun dışında koç kadını, sanatsal yönü ağır basan, eğlenceli, yaratıcı, hayalperest, komik ve ne istediğini bilen kararlı erkeklerden fazlasıyla hoşlanır.