KKK sözleşmeli er kayıtları başlıyor! Personel temin sözleşmeli er alımı kayıt ve eğitim birliği öğrenme ekranı!

Türk Silahlı Kuvvetlerine Sözleşmeli Er Temini seçim aşamaları tamamlandı. Seçim aşamaları neticesinde başarılı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirilen sözleşmeli er adayları için kesin kayıt ilanı yayınlandı. Peki, Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er kayıtları nasıl yapılır? Sözleşmeli er eğitimleri ne zaman başlıyor? İşte Kayıt için gerekli belgeler...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er adayı kayıtları başlıyor. Personel Temin Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre Türk Silahlı Kuvvetlerine Sözleşmeli Er Temini seçim aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar için kesin kayıtlar başlıyor. Peki, Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er kayıtları nasıl yapılır? Sözleşmeli er eğitim leri ne zaman başlıyor? İşte Kayıt için gerekli belgeler...

KKK SÖZLEŞMELİ ER KAYITLARI BAŞLIYOR!

Türk Silahlı Kuvvetlerine Sözleşmeli Er Temini seçim aşamaları tamamlandı. Seçim aşamaları neticesinde başarılı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına Sözleşmeli Er Adayı olarak yerleştirilen adaylar için kayıt süreci başlıyor. Personel Temin Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, eğitime katılış ve kayıt kabul işlemleri için adayların yapması gereken işlemler detayları ile anlatıldı.

KKK sözleşmeli er adayı kesin kayıt ilanı şu şekilde:

"Değerli Adayımız;

1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Sözleşmeli Er Temini seçim aşamaları tamamlanmıştır. Seçim aşamaları neticesinde başarılı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına Sözleşmeli Er Adayı olarak yerleştirildiniz.

2. Kovid-19 tedbirleri kapsamında kayıt kabul işlemlerinde yoğunluk yaşanmaması maksadıyla, T.C. kimlik numaranız ile giriş yaptığınız ekranda Eğitim Tugay Komutanlıkları/Sınıf Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlıklarına katılmanız istenen tarihte katılmanız gerekmektedir.

3. Katılış ve kayıt kabul işlemleri 08.30-16.30 saatleri arasında yapılacaktır.

4. Hâlihazırda silahaltında bulunan adaylar birliklerinden geçici terhis işlemine tabi tutularak hizmet durum belgesi ile birlikte eğitim göreceği Eğitim Tugay Komutanlıkları/Sınıf Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlıklarına sevk edilecektir.

5. Sözleşmeli Er Adaylarının eğitime katılış tarihinde;

a) Kovid-19 tedavisi devam edenler,

b) Kovid-19 test sonucu pozitif olduğundan izolasyonda bulunanlar,

c) Kovid-19'lu şahısla temaslı olduğundan izolasyonda bulunanlar eğitime alınmayacaklar, bu adaylar hak kaybına uğramamaları maksadıyla izolasyon ve tedavi süreçlerinin sonunda zaman kaybetmeksizin sağlık durumlarını gösteren kanıtlayıcı belgelerle (pozitif test sonuç belgesi ve negatif test sonuç belgesi) birlikte eğitime katılamama nedenlerini belirten dilekçelerini Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı/Ankara'ya göndermeleri halinde bir sonraki eğitim dönemine planlanacaklardır.

6. Eğitime katılış esnasında HES Kodu istenecek, HES Kodu olmayanlar eğitime alınmayacaktır.

7. Katılışta istenen bilgi/belgeler;

a) Nüfus cüzdanı aslı ve 4 adet tıpkıçekimi,

b) 6 adet vesikalık fotoğraf,

c) İkametgâh ilmühaberi (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

ç) Adli Sicil Raporu (e-devlet sisteminden alınmış olabilir),

d) Terhis Belgesi (askerliğini tamamlamış olanlar, e-devlet sisteminden alınmış olabilir) veya hizmet durum belgesi (askerliği devam ederken geçici terhis edilenler),

e) Mezuniyet Belgesi (en son mezun olunan okul),

f) Bir önceki işyerinden (varsa) SGK ayrılışlarının yaptırılmış olması.

8. Yukarıdaki belgeler mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir. (Belgeler delinmeyecek her biri şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

9. Adayların aşağıda belirtilen malzemeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

a) Pijama takımı

b) Eşofman takımı (koyu renk), spor şortu (koyu renk), spor tişörtü

c) Spor ayakkabısı ve spor çorabı

ç) Spor çantası

d) Yeterli miktarda iç çamaşırı ve siyah renkte çorap

e) Tıraş malzemeleri (Elektrikli cihazlar ve ustura getirilmeyecektir.)

f) Şampuan/sabun

g) Banyo havlusu, yüz havlusu, ayak havlusu, terlik

ğ) Diş fırçası/macunu

h) Not defteri, tükenmez ve kurşun kalem

ı) Alışveriş ihtiyaçları maksadıyla düşük limitli kredi kartı/banka kartı

i) Cep telefonu getirilecekse (askercell hatlı, kamerasız, kayıt özelliği olmayan, akıllı olmayan).

10. Güvenlik soruşturması devam eden adaylardan haklarında "Olumsuz" kararı verilenlerin Eğitim Tugay Komutanlıkları/Sınıf Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlıkları ile ilişikleri kesilecektir.

11. Katılış Adresleri:

Adı Adres Telefon

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı Isparta 0 246 224 10 65

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Etimesgut /Ankara 0 312 249 11 10

Topçu ve Füze Okul Komutanlığı Polatlı/Ankara 0 312 622 05 92

İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Narlıdere /İzmir 0 232 238 38 68

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak /Ankara 0 312 350 97 97

Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Meram Konya 0 332 327 02 52

Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Altıeylül/Balıkesir 0 266 221 20 00

Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Gaziemir /İzmir 0 232 251 05 31

İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Maltepe /İstanbul 0 216 417 57 80

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İlkadım/Samsun 0 362 446 59 13

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı Gemlik /Bursa 0 224 519 02 10

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Sivas 0346 221 25 75

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Amasya 0 358 242 00 24

59'uncu Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı Merkez/ Erzincan 0 446 223 68 10

Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi 58'inci Komando Eğitim Alay Komutanlığı Burdur 0 248 233 13 57

3'üncü Piyade Eğitim Tugayı ZPT/GZPT/ZMA Sürücü/Nişancı Eğitim Tabur Komutanlığı Burdur 0 248 233 13 57