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Kızının yüzünü gösterdi! Meryem Uzerli...

Kızının yüzünü gösterdi! Meryem Uzerli... Adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden bebek beklediğini duyuran oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu.
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