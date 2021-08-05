Kızılbük GYO halka arz talep toplama işlemleri başladı. Gayrimenkul sektörünün önemli markalarından Sinpaş, turizm ve devre mülk alanında faaliyet göstermek üzere kurduğu Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'yi (Kızılbük GYO) halka arz ediyor. Yatırımcılar da Kızılbük GYO halka arz süreci ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Kızılbük GYO halka arz eşit mi, oransal mı? Kızılbük GYO halka arz hisse kodu ne? İşte Kızılbük GYO halka arz süreci ile ilgili tüm detaylar...

Kızılbük GYO'nun halka arzında talepler alınmaya başlandı. Türkiye’de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olmasını beklenen Kızılbük GYO'nun halka arz süreci ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Kızılbük GYO halka arz ne zaman? Kızılbük GYO halka arz eşit mi, oransal mı? Kızılbük GYO halka arz hisse kodu ne? İşte Kızılbük GYO halka arz süreci ile ilgili tüm detaylar...

Sinpaş, turizm ve devre mülk alanında faaliyet göstermek üzere kurduğu Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'yi (Kızılbük GYO) halka arz ediyor.

KIZILBÜK GYO HALKA ARZ TARİHLERİ

Kızılbük GYO halka arzında, talep toplama tarihleri 4-5-6 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

KIZILBÜK GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?

Hisse fiyatı 15,80 TL olarak belirlenen Kızılbük GYO halka arzının Türkiye’de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olması bekleniyor.

KIZILBÜK GYO HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin konsorsiyum liderleri olduğu halka arzda, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise eş lider olarak görev alacak.

Lider ve eş lider aracı kurumlar dahil 32 aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum ile gerçekleştirilecek halka arzda ek satış hariç şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor.

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, “Sinpaş, 47 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektöründe itibarın ve güvenilirliğin simgesidir. Bu deneyimi Kızılbük GYO ile turizm sektörüne yenilikler katarak büyüteceğimiz, ülkemiz turizm sektörünün gelişmesine ve çeşitlendirilmesine katkı sunacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Turizm, otelcilik ve devre mülk alanında uzmanlaşmış şirketimizi halka arz ediyoruz, çok heyecanlıyız. Kızılbük GYO halka arzının, Türkiye’de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olmasını bekliyoruz” dedi.

KIZILBÜK GYO – KIZILBÜK THERMAL WELLNESS RESORT PROJE BİLGİSİ

- Kızılbük Thermal Wellness Resort, Türkiye’nin en önemli tatil destinasyonlarından biri olan Marmaris 'in en seçkin bölgelerinden İçmeler-Kızılkum'da deniz ve ormanın birleştiği özel bir koyda yer alıyor.

- Tatil ihtiyacının yılın her dönemi karşılayabileceği proje çevreye ve doğaya duyarlı olarak yükseliyor. Tüketicinin ömür boyu tapularına sahip olacakları devre mülk imkanlarıyla, isterlerse 5 yıldızlı resort otel konseptiyle karşılamalarına yönelik tasarlanmış karma bir yaşam alanı.

- Kriterleri uluslararası standartlarla belirlenmiş devre mülk projesi de olması sebebiyle kiralama, satma ve miras hakkı tanıyan devre mülk tapusu ile, yılın 365 günü tatil imkanı sunuyor.

- Toplam 1.667 adet bağımsız bölümden oluşturulacak projede 80.016 adet devre mülk bulunuyor. Aynı zamanda proje içinde yaklaşık 34.250 m² büyüklüğünde bir otel, yaklaşık 9.870 m² büyüklüğünde Marina AVM, Convention Center, açık ve kapalı alanları barındıran 1.200 m2 ana restoran, 390 m2 lobi teras alanı, 7.485 m2 alana sahip termal wellness merkezi, spor alanları, ticari alanlar ve bunlara ilave olarak termal SPA, Aquapark ve ortak alanlardan oluşuyor.

- Projenin konsepti, çeşitli donatıların her yaş grubundan aile fertlerinin tatil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri imkanı tanıyan bir anlayışla tasarlandı.

- Diğer tüm gayrimenkul projelerinden farklı bir satış ağına sahip proje, yerinde ve az kadrolu bir satış organizasyonu yerine yaygın dağıtım kanalı ve geniş kadrolu bir satış organizasyonuyla yapılanıyor.

- Projede 1. Etapta yer alan devre mülklerin satışlarına başlanmış olup, yaklaşık 4 bin devre mülkün satış sözleşmeleri yapılmıştır.