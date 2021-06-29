Kız Kardeşim Projesi ile girişimci kadınlara hibe desteği kazananları belli oldu!

Kız Kardeşim Projesi kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren girişimci kadınları desteklemek amacıyla ikinci kez hayata geçirilen Kız Kardeşim Hibe Programı’nın kazananları düzenlenen çevrimiçi törenle tanıtıldı. Törene, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır katıldı. Hibe Programı’na 81 ilden 360'a yakın başvuru yapıldı. Girişimci kadın ve kadın kooperatifleri arasından seçilen 29 girişimci kadına 25 biner TL ve 1 girişimci kadına 40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL’lik iş geliştirme hibe desteği sunuldu.

Coca-Cola Türkiye’nin desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği’nin iş birliği ile hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi, kadınları desteklemeye devam ediyor. Proje ile kadınların gerekli bilgi ve becerilerle donanarak, toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları hedefleniyor. Kız Kardeşim Projesi kapsamında ikincisi hayata geçirilen “Hibe Programı” ile üretici, gıda ve yeme & içme sektöründe faaliyet gösteren girişimci kadınların desteklenmesi amaçlanıyor.

"Kız Kardeşim Hibe Programı" ile 81 ilden gıda sektöründe faaliyette bulunan 30 girişimci kadın jüri tarafından belirlendi. Hibe Programı kapsamında, 29 girişimci kadına 25 biner TL ve 1 girişimci kadına 40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL’lik iş geliştirme hibe desteği sunuldu. İşletme sahibi girişimci kadınların desteklendiği program ile üretilen ürünlerin tanıtılması, görünürlüklerinin artırılması ve sosyo-ekonomik konumlarının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. 2019 yılında gerçekleştirilen ilk hibe programında 11 girişimci kadına hibe desteği sunulmuştu.