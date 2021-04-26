Kıyı Emniyeti personel alımı 2021 ilanı yayınlandı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı yayınlandı. Kıyı Emniyeti'ne daimi işçi statüsünde görevlendirmek üzere 5 personel alınacak. Peki, Kıyı Emniyeti personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları ne? İşte Kıyı Emniyeti personel alımı ilanı detayları...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 5 personel alacak. Kıyı Emniyeti personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Başvurular 30 Nisan'da sona erecek. Peki, Kıyı Emniyeti personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları ne? İşte Kıyı Emniyeti personel alımı ilanı detayları...

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu 5 kişi "büro personeli" olarak görev yapacak.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 30 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek. Sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Büro Personeli (Memur)

Üniversitelerin; Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Halkla ilişkiler ve Tanıtım bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

- Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (İngilizce) en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,

- Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

- Ms Office programlarını bilmek.

İŞKUR ’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

- Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü sınav yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim , görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

- Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

- Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

- Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Büro Personeli (Memur)

Lisans düzeyinde mezun olmak.

- Geçerliliği devam eden en az (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak.

- Analitik düşünebilen, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.

- Ms Office programlarını bilmek.

- İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak

- Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü sınav yöntemlerinden biri veya ikisi kullanılarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

- Bu kapsamda işe başlayacak aday, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

- Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

- Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.