Kırtasiyecilere destek başvuruları başladı. Salgının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için toplam 6 milyon TL destek verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı desteğinin sağlanacağını belirtti. Kırtasiyelere destek başvuru formu nereden alınacak? Kırtasiyecilere 5 bin destek başvurusu nasıl yapılır?

Kırtasiyelere destek başvuru formu nereden alınacak? Kırtasiyecilere 5 bin destek başvurusu nasıl yapılır? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak için 1200 kırtasiyeci esnafa yönelik destek paketini açıkladı. Kırtasiyecilere kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destekte bulunulacak. Başvurular, bugünden itibaren https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/ üzerinden alınacak.

KIRTASİYECİLERE 5 BİN DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, BAŞVURU FORMU?

Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı için başvuruların, Bakanlık resmi sitesi "https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/" üzerinden bugünden itibaren alınacağını aktaran Bakan Bilgin, 14 ilde yürütülecek programla kişi başı 5 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon lira destek verileceğini kaydetti.

Başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini bildirdi.

KIRTASİYECİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Hibe desteğinden;

NACE faaliyet kodu ve faaliyet adı “47.62.01-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti” olan,

17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan,

14 Proje ilinden (Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Ordu) birinde faaliyet gösteren,Kırtasiyeci esnafı kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir. 17 Mayıs 2021 tarihinden sonra faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar bu destekten yararlanamayacaktır.

KIRTASİYECİ 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

14 İLDE UYGULANACAK

“Kırtasiyeci Esnafı Destek” programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu, Şanlıurfa’da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnaf yararlanabilecek.

14 ilde yürütülecek bu programla kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verilecek.

ÖDEMELER PTT'TEN YAPILACAK

Hibe almaya hak kazananlar, bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacak. Ödemeler, T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacak.