Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? İşte Kırkpınar Güreşleri canlı yayın izleme linki!

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün üçüncü gününde başpehlivanlık güreşleriyle devam ediyor. Bugün Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık güreşleriyle tamamlanacak. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda? Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son durum ne? İŞte detaylar...
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI YAYIN PROGRAMI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?
Kırkpınar yağlı güreş müsabakaları bugün saat 11.00'den iyibaren DMAX kanalından canlı izlenebilecek. Dünyanın en eski spor dallarından olan ve 2010 yılında UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne dahil edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri DMAX'ten canlı yayınlanıyor.
YAYIN PROGRAMI
11 Temmuz Pazar 11:00 Çeyrek Final, Ağalık İhalesi ve Yarı Finaller
11 Temmuz Pazar 16.00 Final Müsabakası
FREKANS BİLGİLERİ
UYDU ADI : TÜRKSAT 4A
ALIŞ FREKANSI : 12.015 MHZ
POLARİZASYON : YATAY (H)
SEMBOL HIZI : 27.500 MS/S
FEC DEĞERİ : 5/6
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE SON DURUM NE?
Rakiplerini yenen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz, Faruk Akkoyun çeyrek finale yükseldi.
Edirne Sarayiçi'ndeki Er Meydanı'nda güreşçiler yarın yarı final ve finalde başpehlivanlık kemeri için mücadele verecek.