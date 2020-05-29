Kıraathaneler (Kahvehaneler) ne zaman açılacak? Kıraathanelerde uygulanacak kurallar belli mi? İşte Kıraathane açılış tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada normalleşme takvimini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır. Kamudaki idari izin ve esnek çalışma modeli de 1 Haziran'dan itibaren sonlandırılıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ederken 20 yaş altı kısıtlama 18 yaş altı olarak yeniden düzenlendi.’’ diyerek, restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmelerin açılacağı tarihi duyurdu. Peki kahvehaneler ne zaman açılacak 2020? Kahvehane açılma şartları nelerdir? İşte Kıraathanelerde uygulanacak kurallar ve kıraathane açılış tarihi hakkında merak edileneler…

Kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ne zaman açılıyor? pandemi kapsamında alınan önlemlerden sonra yoğun sorulan sorulardandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmelerin açılacağı tarih duyurulunca, kahvehaneler hakkında yapılan açıklamalar da arttı. Belli kurallar çerçevesinde bazı işletmelerin hizmet veremeye başlayacağını duyuran Erdoğan, işletmelerin hangi gün açılacağını ve saat kaça kadar açık kalacağını duyurdu. Kıraathaneler (Kahvehaneler) ne zaman açılacak? İşte Kıraathanelerde uygulanacak kurallar ve kıraathane açılış tarihi…

KIRAATHANE AÇILIŞ TARİHİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta itibarıyla Kabine Toplantısı'nda kıraathaneler ile ilgili bölümü şöyle sıraladı:

‘’Önümüzdeki pazartesi, yani 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek."

"ÜÇ VAZGEÇİLMEZİMİZ: MASKE, MESAFE, TEMİZLİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmelere göre hem kapsamı hem saatleri ayrıca değerlendireceklerini de belirterek, şöyle konuştu:



"Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecektir. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecektir.

KIRAATHANELERDE UYGULANACAK KURALLAR BELLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılacak mekanlar ile ilgili uygulanacak kurallara istinaden ‘’ kurumlar, onların kendi iç şartlarını belirleyecektir." İfadelerini kullandı.

Ulusal bir gazeteye açıklama yaparak kahvehanelerdeki yancıların kaldırılmasını isteyen Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven’e sosyal medyadan destek yağdı.

Sosyal mesafe ve zorunlu hijyen kurallarının uygulanmasının yanı sıra cam bardak yerine karton bardak kullanılacağının belirtilmesinin yanı sıra eskiden 4 kişilik oyun masasının etrafında oyunculardan çok, onları izleyenlerin bulunduğuna dikkat çekilerek, ”Sosyal mesafe kuralları gereği kişiler arasında mesafe olmak zorunda. Bunun için de ‘yancı’ diye tabir edilen ve yediği içtiğinin parasını masaya yükleyenler artık olmasın” denildi.