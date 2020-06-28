Kiptaş kura sonuçları belli oldu! Hak sahipleri aynı saatte internetten satışa çıkardı!

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konutları’nın kura çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişinde toplam daire sayısının 30 katı başvurunun yapıldığı Kiptaş 4. etap kura sonuçları açıklandı. Ancak KİPTAŞ konut kuralarında asil listede ismi çıkanlar internette satış yapmak isteyince KİPTAŞ'tan uyarı geldi. Peki, KİPTAŞ kura sonuçları belli oldu mu? İşte 28 Haziran KİPTAŞ Silivri 4. Etap konut çekilişi sonuçları ve hak sahipleri sorgulama ekranı...

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konut ları’nın kura çekilişi tamamlandı. KİPTAŞ 4. Etap Sosyal Konutları’nda, dairelerin hak sahibini belirleme kura çekilişinin sonuncusu bugün yapıldı. KİPTAŞ kura sonuçları belli oldu mu? İşte 28 Haziran KİPTAŞ Silivri 4. Etap konut çekilişi sonuçları ve hak sahipleri sorgulama ekranı...

KİPTAŞ 4. Etap Sosyal Konutları’nda, dairelerin hak sahibini belirleme kura çekilişinin sonuncusu bugün yapıldı. Kiptaş Silivri 4. Etap projesi toplam 1.396 dairenin bulunduğu proje, daire sayısının yaklaşık 30 katı bir başvuru sayısı ile İstanbullulardan yoğun ilgi gördü.

KİPTAŞ KURASINDA İSMİ ÇIKANLAR AYNI SAATTE İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI!

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konutları kuraları çekilirken aynı zamanda internette hak sahiplerinin daireleri satışa çıkardığı görüldü. Projeye başvurup yedek olarak çıkan vatandaşlar da duruma tepki gösterince KİPTAŞ açıklama yapmak zorunda kaldı.

KİPTAŞ sosyal medya hesaplarından hak sahiplerini uyardı:

"Silivri 4. Etap Konutları ön başvuru sözleşmesine göre; satış vaadi sözleşmeleri tamamlanmadan devir izni verilmemekte ve devralacak kişilerin 3 yıl için aynı başvuru şartlarını taşıması kriteri bulunmaktadır."

KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konutlarının temel atma töreni, 13 Haziran’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı törenle gerçekleşmişti.

28 Haziran 2020 Pazar günü (bugün) saat 10.00’da başlayan olan kura çekilişi ise, 474 adet 2+1 açık mutfaktan oluşan daireler ile 220 adet 3+1 kapalı mutfaktan oluşan daireler için yapıldı. 2+1 açık mutfaktan oluşan daire tipleri için 474 asil hak sahibi ile 1.422 yedek üye belirlendi.

3+1 kapalı mutfaktan oluşan daireler içinse 220 asil hak sahibi ile 660 yedek üye belirlendi. Kura çekilişleri sonunda asil hak sahipleri ve yedek üyeler ile iletişime geçilerek sözleşme süreci başlatılacak. Kura çekilişleri KİPTAŞ’ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.