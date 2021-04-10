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Kilosu 1000 liradan alıcı buluyor!

Kilosu 1000 liradan alıcı buluyor! Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanda doğal yollarla yetişen kuzugöbeği mantarı bölge halkının geçim kaynağı oldu. 
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