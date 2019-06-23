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Kılıçdaroğlu, sonuçları parti genel merkezinden takip edecek

AA |  23 Haziran 2019 Pazar - 18:50 | Son Güncelleme : 23 06 2019 - 18:50

İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi


İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayarak dün gece Ankara'ya dönen  Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını takip etmek için saat 17.40'ta parti genel  merkezine geldi.
 
Partililer tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu,  gazetecilerin soruları üzerine "Ne söyleyeyim arkadaşlar, sadece bir cümle  kuracağım; 'Her şey çok güzel olacak.' Göreceksiniz, her şey gerçekten çok güzel  olacak." diye konuştu.
 
Yenilenen İstanbul seçimleri için CHP’de çalışmalar ağırlıklı olarak  İstanbul merkezli yürütülüyor. Genel merkezdeki hazırlıklar kısıtlı tutulurken,  Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan hariç tüm MYK  üyelerinin İstanbul'da bulunduğu belirtildi.
 
Öte yandan sandıkların kapanmasının ardından partililer de CHP Genel  Merkezine gelmeye başladı. Partililer, seçimlere ilişkin gelişmelere zemin katta  bulunan televizyon ekranlarından takip ediyor.
 
Kılıçdaroğlu'nun partililere hitap etme ihtimaline karşı bir otobüs de  genel merkez önünde hazır bekletiliyor.
 
  
 
 
 
 

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