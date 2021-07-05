Kıdem tazminatı ücretlerine zam geliyor. İşçinin kendi istek ve kusuru dışında ayrılmasıyla verilen kıdem tazminatı emeklilik, kadınlar için evlilik, askerlik, emeklilik için yaş dışındaki şartları taşıyan ve haklı fesih gibi sebeplerle istifa edenler de kıdem tazminatı alabiliyor. Kıdem tazminatı alabilmek için ise son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Kıdem tazminatı ödemeleri için yasa en yüksek kıdem tazminatı tavanını belirlemiştir. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak, ücreti ne olur? Temmuz 2021 kıdem tazminatı tavanı...

Kıdem tazminatı tavanı ne zaman açıklanacak, ücreti ne olur? Son alınan brüt ücret üzerinden yapılan kıdem tazminatı hesabı brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil edilince kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Kıdem tazminatı hesaplanırken giydirilmiş brüt ücret dikkate alınsa da ayrıca bunun bir üst sınırı bulunuyor. Kıdem tazminatı tavanı denilen bu üst sınır "Kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez." hükmü bulunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında kıdem tazminatı tavanını açıklamakla beraber memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranında kıdem tazminatı tavanı da artırılmaktadır. Ocak ayında yapılan artışla birlikte temmuz ayına kadar uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL olmuştur.

Brüt maaşınız bu rakamın üzerinde ise kıdem tazminatınız bu miktar üzerinden hesaplanacaktır. Yani brüt maaşı 6 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı çalıştığı süre ile 6 bin liranın çarpımı sonucu bulunacaktır. Brüt maaşı 10 bin lira olan bir çalışanın kıdem tazminatı için uygulanacak brüt maaş tutarı 7.6328,96 TL olacaktır.

Yasada en yüksek kıdem tazminatı tavanını belirleniyor. İşveren kendi isteği ile bunu aşarak bir rakam da ödeme insiyatifine sahip, ancak burada işverenlerin dikkat etmesi gereken bu tavanı aşan kısım için gelir vergisi ödemesi gerektiğidir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, ÜCRETİ NE OLUR?

5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte Ocak ayından bu yana geçen 6 aylık enflasyon da belirlenmiş olacak. Bu enflasyonun yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçmesi durumunda fark oluşacak ve bu fark memurlara ve memur emeklilerine ödenecek. Bu oran kıdem tazminatı tavanının artışını da belirleyecek. 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden yapılan hesaplamalara göre de 6 aylık enflasyonun 7.67 olarak çıkması bekleniyor. Buna göre 5 aylık enflasyon oranı ile hesaplandığında yeni kıdem tazminatı tavanı 8.127,10 TL olacak. Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle yüzde 7.67'lik artışla rakamın 8.224,10 TL olmasını bekliyor