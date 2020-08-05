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Kendall kafaları karıştırdı!

Kendall kafaları karıştırdı! Ünlü model Kendall Jenner aşk hayatıyla kafa karıştırmaya devam ediyor.
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