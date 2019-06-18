Kemer’de golf rüzgârı esti

Kemer Country Golf Kulübü’nde iş ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini ağırlayan Mesa Golf Cup’ta; Ladie’s Gross’ta Hyun Young Shim, Men’s Gross’ta Selçuk Çetin kazandı.

MESA Golf Cup Turnuvası, dün yapılan müsabakalarla sona erdi. 250 sporcunun, 18 delikli golf sahasıyla uluslararası standartlara sahip Kemer Country Golf Kulübü’ndeki heyecanlı mücadelesine gayrimenkul sektörünün köklü markası MESA sponsorluğunda yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ’un katıldığı turnuvada Mesa’nın 50 yıllık kalite ve deneyiminin yansıması olan Mesa Bodrum Demirbükü ve Mesa Orman projelerinin detayları paylaşıldı. Önemli organizasyonda Ladie’s Gross’ta Hyun Young Shim, Men’s Gross’ta Selçuk Çetin, Ladies Longest Drive’da Esin Başkaya, Men’s Longest Drive’da ise Sung Jin Lee birinciliği kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in yanı sıra Ali Nuri Türker, Erhan Kamışlı ve Serhat Soysal da Mesa Golf Cup’ta mücadele etti.