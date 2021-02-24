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Kazada öldüğü ortaya çıktı! Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının sanığını...

DHA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 19:45 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 19:45

Suriye iç savaşında ismi karmaşık ilişkileri nedeniyle sık sık gündeme gelen, Reyhanlı Katliamı ile IŞİD'ın Niğde saldırısında adı geçen Heysem Topalca'nın (54), trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. Topalca hakkında, Adana 9uncu Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Aralık 2015te verdiği, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.


Kaza, 10 Şubat 2021'de Karapınar- Konya yolu Akçayazı Mahallesi, Merdivenli mevkisinde meydana geldi. Heysem Topalca yönetimindeki 68 KH 911 plakalı otomobil, Mustafa Usta'nın (55) kullandığı 06 KH 8433 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Heysem Topalca ile Macit El Hacı Ali (33) ve Bilal El Muhammed (21) yaşamını yitirdi. Otomobildeki Döne Abdullah (55), Nureddin El Hac Ali (19), Abdullah El Hac, İbrahim El Muhammed (30) ve Halit Bargut (15) da yaralandı. Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi ve Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ölen üç kişi, otopsi işlemlerinin ardından Hatay'ın Yayladağı ilçesinde defnedildi.
 
Suriye iç savaşında ismi karmaşık ilişkileri nedeniyle sık sık gündeme gelen Heysem Topalca, 11 Mayıs 2013te, 53 kişinin öldüğü Reyhanlı patlaması ve 20 Mart 2014te Niğde Ulukışladaki IŞİD saldırısıyla ilgili açılan davaların firari sanığıydı. Topalca hakkında, Adana 9uncu Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Aralık 2015te verdiği 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. 
 

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