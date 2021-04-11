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Kayseri'de yüz yüze eğitime kar engeli

AA |  11 Nisan 2021 Pazar - 18:48 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 18:48

Kayseri'de cuma akşamından itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildi.


Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandığı bilgisi paylaşıldı.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün süre ile eğitime ara verilmesine, ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan hamile ve engelli personelin ise yine 12 Nisan 2021 tarihinde bir gün idari izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir."

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Kayseri cuma kar yağışı
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