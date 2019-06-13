Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık Karaköse, bildiği her şeyi samimiyetle anlattığını ve adalete güvendiğini belirterek beraatini istedi.

Esasa ilişkin mütalaasında, örgütsel faaliyetlere katıldığı, kurum personelini örgüte müzahir Zaman gazetesine abone olmaya ve "himmet" vermeye zorladığı, FETÖ mensubu olmayanlara mobbing uyguladığı ve örgüt faaliyetlerine katılanlara iltimasta bulunduğu gerekçesiyle Karaköse'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını isteyen savcı, sanık beyanlarının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilerek verilecek cezada indirime gidilmesini talep etti.



Sanık astsubay Karaefe, örgüt ile iltisakı olmadığını öne sürerken, sanık astsubay Demir ise "Üniformama leke getirecek bir şey yapmadım." dedi.



Savcı mütalaasında, sanıklar Karaefe ve Demir'in, Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları, örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan iletişim kurdukları ve kendilerine verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.



Kapatılan Melikşah Üniversitesinde öğretim görevlisi olan M.Ö. ve eşi H.F.Ö. de suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanıklar Karaefe ve Demir'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, sanık Karaköse'ye ise 5 yıl hapis cezası verirken, M.Ö. ve eşi H.F.Ö'nün de beraatine hükmetti.



