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Kayseri ve Sivas'ta peş peşe depremler...

DHA |  08 Şubat 2021 Pazartesi - 7:15 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 8:54

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde, Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 03.03'te Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde  sarsıntı kaydedildi.Depremin 13,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 
 
Bir deprem de Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden ve korku içerisinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalıştı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre saat 01.01'de merkez üssü ilçeye bağlı Beştepe köyünde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 16.68 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Soğuk hava nedeniyle evlerinin önünde ateş yakan ilçe sakinleri ısınmaya çalıştı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. 
 

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