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Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

20 Eylül 2020 Pazar - 13:11 | Son Güncelleme : 20 09 2020 - 13:11

Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’u sahasında konuk edecek. Süper Lig'de sezonun ilk maçında Kayserispor'a yenilen Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'u sahasında etmek mağlup istiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda galibiyet için mücadele edecek. Peki, Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?


Kasımpaşa, Süper Lig’in 2. haftasında  Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor'a mağlup olan Kasımpaşa bu kez kazanmak için mücadele edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmandan kazanarak ayrılmak istiyor.  Kasımpaşa’da Mickael Tirpan, Çağtay Kurukalıp, Evren Eren Elmalı ve Berat Kalkan sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Oussama Haddadi’nin durumu ise karşılaşma saatinde netleşecek. Ayrıca Fode Koita ile Gerard Gohou ise müsabakada görev yapamayacak. Çaykur Rizespor'da ise Umar, Talbi ve Diamonde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın ev sahipliği yapacağı maç saat 16.00’da, beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa olacak. 

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Ramazan Köse - Tirpan, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, Gohou

Çaykur Rizespor: Gökhan - Chatziisaias, Selim, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Baiano, Samudio, Skoda

 

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