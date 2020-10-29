Kasım ara tatil ne zaman 2020? Ara tatil olacak mı 2020, 15 tatil ne zaman 2021? MEB 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi…

Ara tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı Kasım ara tatili hakkında duyuru yaptı. MEB tarafından yapılan duyuruda yeni dönem eğitim ve öğretim yılı kapsamında kasım ayında öğrenciler ara tatil yapabilecek. Öğrencilerin Kasım ayında ara tatil yapacaklarının netleşmesinin ardından Kasım ara tatili 2020 ne zaman? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan devam edilen eğitim, aşamalı ve kademeli olarak yeni dönemde okullarda yüz yüze yapılmaya başlandı. Yeni eğitim ve öğretimin başlamasıyla gözler ilk ara tatil Kasım tatiline çevrilmiş, kasım ayında ara tatilin olacak mı, sorularının sorulmasına neden olmuştu. MEB yaptığı açıklamada ara tatili ve yarıyıl tatili gibi günlerinin belirlendiğini duyurdu. Peki, Kasım ara tatili 2020 ne zaman?

KASIM ARA TATİLİ 2020 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayımlanan takvimde kasım ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de gerçekleşecek.

15 TATİL NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı takviminde 15 tatil 25 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.

MEB 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü okullar açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.