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Kars'ta 8 bölgede "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 18:47 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 18:47

Kars'ın Sarıkamış, Selim ve Kağızman ilçelerindeki 8 bölge, 1 yıl süreyle geçici "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.


Kars Valiliği resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,  terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin  sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin  korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda vatandaşların zarar  görmelerinin engellenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 8  bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirildi.
 
Açıklamada, "Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen bölgeler hakkında  bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:
 
"Sarıkamış Boyalı Ormanları, Sarıkamış Karanlıkdere, Sarıkamış Keklik  deresi, Sarıkamış Güneyi, Selim Bozkuş-Akçakale, Kağızman Çemçe-Madur Bölgesi,  Kağızman Kurtkulak ve Kağızman Şehittepe Üs Bölgeleri, Bakanlar Kurulunun  2017/11097 Sayılı Kararıyla 01 Ocak 2018 / 31 Aralık 2018 tarihleri arasında  Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir."
 

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