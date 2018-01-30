Kars'ta 8 bölgede "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Kars Valiliği resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda vatandaşların zarar görmelerinin engellenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 8 bölgenin özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirildi.

Açıklamada, "Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen bölgeler hakkında bilgi verilerek, şunlar kaydedildi: