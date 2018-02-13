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Kardak’ta gece boyu gerilim!

13 Şubat 2018 Salı - 11:22 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 11:22

Kardak kayalıklarında yeni bir gerilim daha yaşandı. Yunan deniz birliklerinin dün gece 3 bot ile Kardak’a yaklaşma girişimi önlendi.


Yunanistan’da yayım yapan “Militaire.gr” isimli internet sitesi Türk sahil güvenlik gemisi ile Yunan botu arasında “çarpışma” yaşandığını, Yunan botunun hasar gördüğünü yazdı.
 
YUNAN BOTU ZARAR GÖRDÜ
 
İnternet sitesinde yer alan haberde olayın detayları da yer aldı. Sitenin haberine göre dün gece 23.45’te Türk  Sahil Güvenlik gemisi Umut ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında Kardak bir “çarpışma” hadisesi yaşandı. Yunan  gemisinde çarpışmadan dolayı zarar oluştu. Site bu olaydan Türkiye tarafının sorumlu olduğunu iddia etti.

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