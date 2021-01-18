Kar ne zaman bitecek? Kar yağışı kaç gün sürecek? İşte il il hava durumu!

Yurt genelinde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Birçok şehirde yer yer kar etkili olurken İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 729 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Peki, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Kar ne zaman bitecek? İşte il il hava durumu ve Türkiye'de son durum...

Van, Muş, Bitlis, Kar yağışı Türkiye'nin dört bir yanında etkili olmaya devam ediyor. Kar kimi zaman beyaz çileye dönüşürken kartpostallık manzaralar da gelmeye devam ediyor. Başta İstanbul Ankara olmak üzere, Doğu Anadolu Hakkari 'de kar etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı, kentin birçok noktasında etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı kentin tamamına yakınında etkili olurken, sabah saatlerinde zaman zaman yüzde 85'e çıkan trafik yoğunluğu yüzde 49'a indi.

Kentin yüksek kesimlerinde cuma günü itibaren başlayan kar yağışı, yer yer etkisini artırarak devam ediyor. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı sonrası Şişli Beyoğlu , Fatih başta olmak üzere ana arter ve caddeler dışında her yer beyaz örtüyle kaplandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla sabah saatlerinde özel araçları ve toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Haliç Köprüsü ile 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Mahalle aralarında ve caddelerde de kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bazıları da yol kenarına çekerek yoğunluk oluşturdu.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi’nde beyaz örtünün keyfini çıkardı. Tarihi caddeye gelerek kar yağışıyla ayrı güzelliğe bürünen mekanların tadını çıkaranlar, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle özlenen kar görüntülerini ölümsüzleştirdi. Nostaljik tramvayın geçişiyle kartpostallık görüntüler sunan İstiklal Caddesi’nde kar yağışı devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda da özellikle Üsküdar Altunizade ve Kısıklı semtlerinde yoğun kar yağışı olduğu gözlendi. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar, parklar ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Metrobüs ve Marmara y seferlerinde yoğunluk olduğu gözlendi. Özellikle Metrobüs kullanan vatandaşlarının duraklarda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

AKOM Müdür Yardımcısı Salim Özmen, İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ne kadar süreceğini açıkladı:

"Bu yaşadığımız kar yağışı 2017'den beri uzun zamandır görmediğimiz yoğun bir kar yağışıydı. Cuma akşam saatleri 17.00 gibi başlayan kar yağışını gece saat 03.00'te daha şiddetli hissettik. Pazartesi akşama kadar devam etmesini bekliyoruz. Hafif ve orta kuvvette şiddeti sürecek. Daha çok yüksek kesimlerde etkili olacak. Boğaz çevresi, Anadolu yakası ve Avrupa yakasının da doğusunda. Kar tutan yerler var. Kıyı kesimlerimizde ise tutmayan bölgelerimiz de var. Şanslı olanlar yarın kar topu oynayabilecek."

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALDI

Öte yandan, İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altıda 3 derece olarak ölçüldüğü İstanbul'da sabah saatlerinde zaman zaman yüzde 85'e çıkan trafik yoğunluğu saat 11.10 itibarıyla yüzde 47'ye indi.

DOĞU ANADOLU'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Erzurum'da dört gündür aralıklarla devam eden ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Kent merkezinde belediye ekipleri kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yolların trafiğe kapanmaması için tuzlama çalışması yapıyor. Kardan dolayı beyaz örtüyle kaplanan tarihi eserlerin bulunduğu alanlar ile parklarda güzel görüntüler oluştu.

Bazı vatandaşlar kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi mekanların önünde özçekim yaptı. Ayrıca vatandaşlar, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İL İL SON DURUM

Ardahan

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Ardahan'da, sabah saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışının ardından vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde, belediye görevlileri ise cadde ve sokaklarda kar temizliği yapmaya başladı.

Ağrı

Ağrı'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde, sokaklar, park ve bahçeler beyaza büründü.

Belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Vatandaşlar da iş yerlerinin önüne biriken karı küreklerle temizledi. Köylerde yaşayan besiciler, kar üzerinde ot verdikleri hayvanlarını besledi.

Tunceli

Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı zora soktu. Bölgede kara kışın en sert ve çetin geçtiği yerleşim alanlarından Ovacık ilçesinde, kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Ovacık ilçesinin yanı sıra Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde birçok köyde yollar ulaşıma kapandı. Çok sayıda aracın beyaz örtüyle kaplandığı bu ilçelerde, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünden biriken karları temizledi. Geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler de kara rağmen keçi, koyun ve ineklerinin bakımını aksatmamak için çaba gösterdi. Karla mücadele ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yollarda çalışma başlattı.

Kars

Kar yağışının üç gündür aralıklarla devam ettiği Kars'ta, kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar kalınlığı kent merkezinde 25 santimetreye ulaşırken Kars Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda yoğun çalışma yürütüyor. İlde iş makineleriyle toplanan karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Arpaçay ilçesine bağlı Karaurgan köyünden geçen Kars Çayı'nda yiyecek araya ördekler ise güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da, dün geceden itibaren etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Çok sayıda aracın beyaz örtüyle kaplandığı kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Erzincan Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürütüyor.

729 YERLEŞİM BİRİMİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 729 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 70, Çatak'ta 33, Başkale 'de 1 ve Gürpınar ilçesinde 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe belediyeleri de etkili olan yağışın ardından yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Hakkari

Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi. Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 76 köy ve 119 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de şehir merkezinde bulunan caddelerde kar temizleme çalışması yürütüyor. "Beyaz örtü"yle kaplanan yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 215 köy yolunun ulaşıma kapandığını, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapanan köy yollarında çalışma yürüttüğünü belirtti. Dün gece etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki kar küreme çalışması yaptı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 165 köy yolunun ulaşıma kapandığını ifade etti. Kapanan yolların açılması için ekiplerin yönlendirildiğini aktaran Kurtkan, kısa sürede ulaşımın sağlanması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Belediye ekipleri de kent merkezinde karla kaplanan yollarda çalışma yürüttü.

METEOROLOJİ UYARDI!

Batı Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren, Pazartesi (18.01.2021) sabah saatlerine kadar bölge genelinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGARLARA DİKKAT!

Rüzgarın; bugün(17.01.2021) akşam saatlerinden itibaren, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ( Hakkari, Şırnak, Van, Ağrı, Muş, Bitlis ) güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (40-70 km/saat) ve yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR, BUZLANMA İLE BİRLİKTE ZİRAİ DON BEKLENİYOR!

Hafta başında ise (18.01.2021) sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerimizin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yalova Bilecik ve İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya 'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 4°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 6°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

KÜTAHYA °C, -3°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay Adana ve Osmaniye çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 10°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ankara ve Kırıkkale çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunun hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

ANKARA °C, -3°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -5°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, -9°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Düzce, Zonguldak Bartın ve Kastamonu kıyılarında kar ve yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KASTAMONU °C, -5°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyıları kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar, Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu ve doğusunda kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde kar, güney kesimlerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinde doğusu 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), doğusu sabah saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu öğle saatlerine kadar kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 k m/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.