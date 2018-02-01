Kanatsız Kuşlar 32. yeni bölümde Tuba'yı bekleyen kötü sürpriz!

Kanatsız Kuşlar 32. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam ATV'de izlenecek olan Kanatsız Kuşlar dizisinde heyecan dolu olaylar bitmek bilmiyor. Nefise, Muzaffer'in sırrını çözebilecek mi? Tuba'ya ne olacak? İşte merak edilenler...

KANATSIZ KUŞLAR 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Senden bir an bile ayrılmak istemiyorum..."

Muzaffer'in beklenmedik şekilde kendini odaya kapatması herkesi şaşırtır. Odanın kilidini açacak ve Muzaffer'in gizemini çözecek tek kişi Nefise'dir.

Muzaffer'in aile olma yolunda kararlı şekilde attığı adımlar Nefise'nin korkularının da üstesinden gelebilecek midir?

Zerrin, Tuba'ya son bir kez yardım etmek zorunda kalır. Ancak Tuba'nın gizli planını farkeden Azime, bunu boşa çıkarmak için müthiş bir hamlede bulunur. Tuba, sonunda hakettiği cezayı bulacaktır.

Onur, son zamanlarda iyice sinirleri gerilen Zeynep'e bir sürpriz hazırlar. Birlikte başbaşa bir gün geçireceklerdir. Ancak esrarengiz olaylar peşlerini bırakmaz.

Şirkette rahat bir şekilde davranmaya başlayan Ahmet'in amcasıyla birlikte yeni bir planı daha vardır.