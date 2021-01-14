14 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.561 0.08 EURO 8,9930 -0.08
USD 7,3810 -0.29 ALTIN 436,400 -0.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kanal D'ye iki medya Oscar'ı!

14 Ocak 2021 Perşembe - 13:30 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 13:30

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. Kanal D’nin iki dizisi Medya Oscar’ına layık görüldü.


Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, bu yıl ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 2019 yılı Medya Oscarlarını sahiplerine verdi. Yılın Kadın Oyuncusu Medya Oscarı’na Kanal D’de yayınlanan ‘Hekimoğlu’ dizisinde oynayan Ebru Özkan, Nursal Tekin Özel Ödülü’ne ise yine Kanal D’de yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinin ekibi layık görüldü. Ekip adına ödülü oyuncu İlker İnanoğlu aldı.
 

ETİKETLER

kanal d oscar radyo televizyon gazetecileri derneğ
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.