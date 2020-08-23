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Kamyoncu MAN’dan servis aracı geldi

23 Ağustos 2020 Pazar - 17:24 | Son Güncelleme : 23 08 2020 - 17:24

MAN .TGE modelinin turizm ve servis versiyonlarını pazara sundu.


Sonbaharın yaklaşması ve okulların açılmasının yaklaşmasıyla markalar özellikle yeni servis araçlarıyla pazara giriyor. MAN TGE’nin tek teker ürün gamında 19+1 okul ve servis araçlarının yanı sıra 16+1 okul, 16+1 normal ve geniş oturumlu servis ve turizm araçları da bulunuyor. Önlerde 235/65 R16 arkalarda ise 285/55 R16 ebatlarında lastik kullanılan tek teker araçlar, 75 litre yakıt deposu ve 100 kilometrede ortalama 9.5 litrelik  yakıt sarfiyatına sahip.
 
177 beygir gücünde araç
 
MAN TGE’nin turizm ve servis versiyonlarındaki  2.0 litrelik TGE dizel  motor 177 HP güç, 410 Nmtork değerine sahip. Araç  6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri de sunuyor. Araçlarda yYatar mekanizmalı deri koltuklar, her koltuğa özel USB girişleri, koltuk arkasında telefon saklama gözü ve file, 3 noktalı, otomatik yükseklik ayarlı yolcu emniyet kemerleri gibi özellikler mevcut.
 

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