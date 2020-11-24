24 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.314 0.00 EURO 9,4300 0.98
USD 7,9490 0.78 ALTIN 467,020 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kamu kurumlarını zarara uğrattılar! 13 ilde operasyon

24 Kasım 2020 Salı - 9:18 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 9:33

Kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Kocaeli merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Alınan bilgiye göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
 

ETİKETLER

kamu kurumları zarar operasyon
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.