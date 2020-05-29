Tüm dünyayı etkisi altına alan mart ayından bu yana da Türkiye'de görülen corona virüs nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında esnek ve uzaktan çalışma sistemine geçmişti. Virüs için alınan önlemlerin esnetilmesi kapsamında uygulamaya konan normalleşme süreci ile birlikte kamuda idari izinli olan çalışanlar için işbaşı yapacakları tarih de belli oldu. Peki, Kamu çalışanları ne zaman işe başlayacak? Hamileler ve kronik hastalar ne zaman işbaşı yapacak? İşte yeni normalleşme takviminde kamu çalışanlarının izinleri hakkında alınan kararlar...

Corona virüs sonrası yeni normalleşme süreci ile birlikte kamu çalışanlarına getirilen idari izinlerin biteceği tarih de belli oldu. Hamile idari izin ne zaman bitiyor? Kronik hastalığı olan memurlar ne zaman işbaşı yapacak? Kamu çalışanları ne zaman işe başlayacak? Hamileler ve kronik hastalar ne zaman işbaşı yapacak? soruları yeni normalleşme takvimi kapsamında merak edilen sorular arasında geliyor. İşte normalleşme takviminde kamu çalışanları idari izinleri ile ilgili son gelişmeler...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yeni normalleşme süreci ile ilgili alınan kararları açıkladı.

KAMU ÇALIŞANLARI NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta itibarıyla Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararları açıkladı.

Kamuda salgın sebebiyle uygulanan idari izin, esnek ve uzaktan çalışma sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran'da açılacak." dedi.

HAMİLE İDARİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR? KRONİK HASTALIĞI OLAN MEMURLAR NE ZAMAN İŞBAŞI YAPACAK?

Kronik hastalığı olanlar ile hamileleri ilgilendiren idari izinlerle ilgili alınan kararları da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek." diye konuştu. Buna göre, hamileler ve kronik hastaların idari izinlerinin devam edip etmemesi de çalıştıkları kurum ve kuruşlarına inisiyatifine bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının 1 Haziran'da iş başı yapacağını açıklamasının ardından gözler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na çevrildi. Kamuda idari izinlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın, hamileler ve kronik hastalığı olanlar için son kararı açıklaması bekleniyor.