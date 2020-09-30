Kambiyo Vergisi nedir? Döviz ve Altında vergi oranı kambiyo düştü!

Politika faizinin yükseltilmesi ve takas (swap) işlemlerinde limitlerin yükseltilmesinin ardından bir "normalleşme" adımı olarak bu kez de döviz ve altın alım işlemlerinde uygulanan yüzde 1'lik kambiyo vergisi, binde 2'ye düşürüldü. Mevduat hesaplarından alınan stopaj yıl sonuna kadar vade süresine göre yüzde 5 ve yüzde 3 ve sıfır olarak yeniden belirlendi. Peki, Kambiyo vergisi nedir?

Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 24 Mayıs 2020'de artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi.

KAMBİYO VERGİSİ NEDİR?

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir. Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen, içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.

KAMBİYO VERGİSİ DÜŞTÜ

Döviz ve altın alım işlemlerinde uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) %1’den binde 2’ye, Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı mayıs ayında %0.2’den %1’e yükseltilmişti.

Ağustos ayında ise yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, BSMV nispetinin, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmasına yönelik karar alınmıştı. 15 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye’de döviz alım işlemlerine binde 1’lik vergi uygulanmaya başlanmış, bu oran Aralık 2019’da binde 2’ye, Mayıs 2020’de yüzde 1’e yükseltilmişti. Bankadan nakit döviz çekimine Ağustos 2020’de getirilen komisyon ise tepkiler ve hukuki itirazlar sonucu kaldırılmıştı.

Bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları işlemlerde, döviz kredisinin ödenmesi için krediyi veren banka tarafından krediyi alana yapılan kambiyo satışlarında ve Hazine’ye yapılan kambiyo satışlarında vergi uygulanmıyordu. Döviz ve altından TL’ye kaçışın önüne geçmek amacıyla, TL mevduatın faizinden alınan stopajda da indirime gidildi. TL mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için daha önce yüzde 15 olan stopaj yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan stopaj yüzde 3’e düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj ise sıfırlandı. Döviz tevdiat hesaplarında ve enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda uygulanan stopaj oranları değişmedi.

Vergide indirim kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan BSMV nispetlerinin tespiti hakkındaki Bakanlar Kurulu kararında değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararıyla yapıldı. Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak.