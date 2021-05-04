Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? SPK tarafından başvurusu onaylanan Kalekim halka arz detayları belli oldu. Kale Grubu şirketleri arasında yer alan Kalekimin halka arz edileceğinin duyurulmasının ardından yapılan araştırmalar arttı. Öte yandan Kale Holding Mali İşler Direktörü (CFO) Haluk Alperat, Kale Grubu'nun halka açılacak ilk şirketi olan Kalekim'a ilişkin olarak, "Halk arzdan gelecek gelirin yüzde 60-70’lik kısmını yurt içinde ve yüzde 30-40’lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız." dedi. Peki, Kalekim halka arz kaç lot verir? Kalekim halka arz hangi banka?

Kalekim ne zaman halka arz olacak, hisse fiyatı ve kodu nedir? soruları arttı. Kale Holding Mali İşler Direktörü (CFO) Haluk Alperat, Kalekim'in halka arz sürecine ilişkin düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Yapı kimyasalları sektörünün lideri Kalekim'in, Ak Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile halka açıldığını kaydetti. Kale Grubu bünyesinde 48 yıl önce seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimiyle faaliyetine başlayan Kalekim'in, geniş ürün yelpazesiyle sektörün önemli küresel oyuncuları arasında yer aldığını aktaran Alperat, başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kalekim'in halka arzı için pay başına 13,75-14,75 TL fiyatla 6-7 Mayıs’ta talep toplanacağını söyledi. Peki, Kalekim halka arz eşit mi, oransal mı? Kalekim halka arz hangi banka, kaç lot verir?

KALEKİM HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Bireysel yatırımcılar için kalekim eşit dağıtım yöntemini kullanacak. Kurumsal yatırımcılara ise oransal/blok satış yöntemi uygulanacaktır.

KALEKİM HALKA ARZ FİYATI

6-7 Mayıs 2021 tarihleri aralığında talep toplama sürecini tamamlayacak. Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs, fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.

KALEKİM HALKA ARZ HANGİ BANKA?

KALEKİM HALKA ARZ GELİRİNİN TAMAMINI YATIRIM İÇİN HARCAYACAK!

Kalekim’in kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu başarılı ürün ve hizmetler ile sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da çok önemli bir değer haline geldiğini belirten Alperat, halka arz süreci ile ilgili şunları söyledi:

"Halka arz kapsamında SPK onayı sonrası Kalekim’in mevcut 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, 15 milyon TL’lik artırımla 115 milyon TL’ye çıkartmayı planlıyoruz. Sermaye artırımı yapılan 15 milyon TL’lik kısmın yanı sıra mevcut sermayenin de (H. İbrahim Bodur Holding AŞ’nin pay sahibi olduğu) 15 milyon TL’lik kısmı olmak üzere şirket sermayesinin yüzde 26,09’una denk gelen toplamda 30 milyon TL’lik kısmını halka açacağız. Böylece toplam 30 milyon TL nominal değerli B Grubu hisse halkın arzına sunulacak.

Ancak talep toplama sürecinde satışa sunulan payların üzerinde bir talep gelmesi durumunda ise, şirket sermayesinin yüzde 3,91’ine denk 4,5 milyon TL nominal değerli B Grubu hisseyi daha ek olarak halka arz etmeyi planlıyoruz. Ek satış ile birlikte tüm hisselerin satılması durumunda Kalekim’in, toplam 34,5 milyon TL nominal bedelli B Grubu paylarının halka arzını gerçekleştirmiş olacağız. Bu da şirketin yüzde 30’nun halka açılması anlamına geliyor. Biz grup olarak temettü almayı seviyoruz, vermeyi seviyoruz. Kalekim'de de izahnamede de yazdığımız şekilde en az net kardan yüzde 20 dağıtılacak şekilde bir temettü politikamız var. İnşallah daha da yükseğini dağıtırız."

Alperat, Kale Grubu olarak, bu halka arzla Kalekim’i hem ulusal hem de uluslararası alanda çok daha büyük ve güçlü bir şirket haline getirmek istediklerini ifade ederek, "Halk arzdan gelecek gelirin yüzde 60-70’lik kısmını yurt içinde ve yüzde 30-40’lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız. Bu çerçevede yurt içinde; inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Bununla birlikte yine yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğrafyalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haluk Alperat, grubun ilk halka arzı olan Kalekim halka arzının ardından yeni arzlar planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya ise, "Şu anda kesin olarak planladığımız yeni halka arz planımız yok. Ama tabii görüşmeler yapıyoruz. İnşallah Kale Havacılığı da önümüzdeki dönemde halka açık olarak görürüz." cevabını verdi.

"HER İKİ YAPIDAN BİRİNDE KALEKİM ÜRÜNLERİ KULLANILIYOR"

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da Kalekim’in yapı kimyasalları sektörüne adını vererek jenerik markasını yarattığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kalekim olarak, GfK 2020 Seramik Paneli verilerine göre şu anda seramik uygulamalarında pazar lideriyiz. Üretimimizi ise Balıkesir’de 2 olmak üzere, İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin ve Arnavutluk’un başkenti Tiran’da kurulu 9 fabrikamızda yapıyoruz.

Bugün ülkemizde neredeyse her iki yapıdan birinde Kalekim ürünleri kullanılıyor. Bunun yanında uluslararası pazarın da en önemli oyuncularından biriyiz. Küresel bir marka olma yolunda 80 farklı ülkede ürünlerimizi tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. Ürünlerimizi de yurt içinde ve yurt dışında yaygın bayi aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz."

"PANDEMİYE RAĞMEN 2020'DE SATIŞ GELİRLERİMİZİ YÜZDE 37,9 ARTIRDIK"

Karaoğlu, Kalekim’in çok sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu belirterek, "Kalekim olarak, satış gelirlerimizi her yıl daha artırarak, büyümeye devam ediyoruz. 2018 yılını 346 milyon TL olan satış gelirlerimizi, 2019 yılında yüzde 10,1 artırarak 381milyon TL’ye yükselttik." bilgisini verdi.

Salgın nedeniyle neredeyse tüm sektörlerin daralma yaşadığı 2020 yılında ise, satış gelirlerini yüzde 37,9 artırarak, toplamda 526 milyon TL’lik satış gelirine ulaştıklarını anlatan Karaoğlu, "2020 yıl sonu itibarıyla öz kaynaklarımız yaklaşık 239 milyon TL’ye, yıllık net karımız da yaklaşık 84 milyon TL oldu. Şimdi de güçlü altyapımız ve 48 yıllık bilgi birikimimizle yarattığımız bu değeri yatırımcılarla paylaşmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Amacımız, kimyamızdaki liderlik vizyonunu yatırımcılarımızın gücü ile birleştirerek, yurt içinde ve yurt dışında daha büyük daha güçlü bir Kalekim yaratmak." diye konuştu.

"YERLİ YATIRIMCI SAYISI 2,5 MİLYONU GEÇTİ"

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise Kovid-19 salgınının, gelişmiş ekonomilerin parasal genişleme programlarının da desteğiyle güçlü hisse getirilerinin sağlandığı bir döneme evrildiğini ifade ederek, BIST endekslerinin de son dönemdeki yabancı çıkışına rağmen 2020’deki güçlü kazançların ardından 2021’in ilk çeyreğinde yeni zirveler test ettiğini söyledi.

Burada itici güç olan yerli yatırımcı sayısının son bir yılda 1 milyona yakın artış göstererek 2,5 milyonu geçtiğini aktaran Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Yatırımcının borsaya bu ilgisi son yıllarda zayıflayan halka arzlar açısından da önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Öyle ki Kalekim halka arzı ile birlikte şirketlerin yılbaşından bu yana hisse senedi yatırımcısından topladığı kaynağın büyüklüğü 7 milyar TL’yi geçmiş olacak. Oysaki önceki yıl yıllık halka arz büyüklüğü ancak 1,2 milyar TL’ye ulaşmıştı. Önceki yıllarda da çok parlak bir tablo görmemiştik. Yılın geri kalanında da koşulların uygun olması ile bu ivme sürebilir. Bu yılın en dikkat çekici halka arzlarından biri de 'Türkiye yapı kimyasalları sektörünün lideri' olan Kalekim’in halka arzı olacaktır."

"HALKA ARZDA EŞİT ORANDA SERMAYE ARTIŞI VER ORTAK SATIŞI YAPILACAK"

Erdoğmuş, Kalekim’in yarattığı değerin, başarılı bir halka arz ile yatırımcılarla paylaşılmasına aracılık etmekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek, "Kalekim halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 68, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 20, yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Kale Grubu çalışanlarına da yüzde 2 bir tahsisat ayrılmıştır." dedi.

Kalekim halka arzında fiyat aralığının 13,75-14,75 TL olarak belirlendiğini yineleyen Erdoğmuş, tüm yatırımcıların bu fiyat aralığı içerisinde kesinleşecek olan nihai halka arz fiyatından pay almaya hak kazanacağını söyledi.

Erdoğmuş şöyle devam etti:

"Talep toplama 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecektir. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır. Fiyat aralığına göre halka arz boyutu ek satış hariç 413 milyon TL ile 443 milyon TL ve ek satış dâhil 474 milyon TL ile 509 milyon TL’ye denk gelmektedir.

Konsorsiyum lideri Ak Yatırım ile beraber toplam 29 kurumdan oluşan geniş katılımlı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda eşit oranda sermaye artışı ve ortak satışı yapılacaktır. Halka arz edilecek toplam hisse oranı yüzde 26,09 olup, ek satış hakkının kullanılması durumunda halka arz boyutunun yüzde 30’a yükselebileceğini öngörmekteyiz."