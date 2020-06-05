Kahramanmaraş Elbistan TOKİ sonuçları - TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları 2020 Elbistan isim listesi

Kahramanmaraş Elbistan 600/100000 toplu konut projesi, Kahramanmaraşlılar tarafından merak ediliyor. TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları ilgiyle takip ediliyor. 2+1 420, 3+1 180 konutun hak sahibinin belirleneceği Kahramanmaraş Elbistan TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00’da yapılacak. Kahramanmaraş Elbistan TOKİ çekilişi TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları Facebook üzerinden canlı takip edilecek. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları 2020 Elbistan isim listesi nasıl öğrenilir? Elbistan TOKİ 2020 kura sonuçları nereden yayınlanacak? İşte Kahramanmaraş Elbistan TOKİ sonuçları…

Kahramanmaraş Elbistan TOKİ sonuçları 600 kişiyi ev sahibi yapacağı için yakından takip ediliyor. TOKİ Elbistan kura çekilişi sonuçları 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu kabul edilen Burdurlular tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Kahramanmaraş TOKİ evleri 2020 kura sonuçları ne zaman belli olur? Sorusuna yanıt aranıyor. Bugün saat 10.00’de Elbistan TOKİ çekilişi yapılacak. TOKİ TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 Elbistan nereden ilan edilecek? TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

TOKİ KAHRAMANMARAK ELBİSTAN KURA SONUÇLARI 2020 ÇEKİLİŞİ

Elbistan TOKİ kura sonuçları belirleme çekilişi, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’de yapılacak Kahramanmaraş Elbistan TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

ELBİSTAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2020 CANLI İZLE

ELBİSTAN TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

ELBİSTAN TOKİ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.