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Kadri Gürsel cezaevine girmek için adliyeye geldi

AA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 15:37 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 15:37

Eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan gazeteci Kadri Gürsel, denetimli serbestlik hükümleri için cezaevine gönderildi.


İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, eski Cumhuriyet gazetesi  yönetici ve yazarlarının da arasında bulunduğu 18 sanığa verilen kararların  temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 19 Şubat'ta  verdiği kararla, 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile  beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu.
 
Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım  etme" suçundan 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan ve kendisine tebliğ edilen  Gürsel, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu.
 
Gürsel, infaz müdürülüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından,  denetimli serbestlik hükümleriyle ilgili işlemlerinin başlatılması için cezaevine  gönderildi. Cezaevindeki bu işlemlerin bitmesinin bir, iki günü bulabileceği  öğrenildi.
 
Kadri Gürsel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hakkımdaki 2,5 yıllık  hükmün infazı için aldığım çağrıya uyarak bugün Başsavcılığa başvurdum. 11 aylık  tutukluluğum, 2,5 yılın hapisteki infaz süresini karşılamaktadır. İnfaz  gerekçesiyle yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır. Cumhuriyet davasında verilen  11 aylık süresini tutuklu geçirdiğim 2,5 yıllık hapsin infazı, yasa gereği  denetimli serbestlik yoluyla olmak zorundadır. Buna rağmen hapse konulmam söz  konusudur." ifadelerini kullandı.
 
 Yerel mahkemenin kararı
 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2018'de açıkladığı  kararında, Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'yu  "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte  yardım etme" suçundan ise Akın Atalay'ı 7 yıl 13 ay 15 gün, Mehmet Orhan Erinç'i  6 yıl 3 ay, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Aydın Engin'i 7 yıl altışar ay,  Hikmet Aslan Çetinkaya'yı da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmıştı.
 
Aynı suçtan, sanıklar Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Yusuf Emre İper'in 3  yıl 1 ay 15 gün, Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart,  Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in de 3 yıl dokuzar ay  hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet,  sanıklar Bülent Yener, Günseli  Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatini, firari olan gazetenin eski  genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır'ın ise dosyalarının ayrılmasını  karara bağlamıştı.
 
  
 
 
 

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