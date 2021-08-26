İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kadınların müstehcen fotoğraf ve görüntülerini yayınladığı tespit edilen Afganistan uyruklu B.A. isimli kişi dün polis ekiplerince Arnavutköy’de gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "Müstehcenlik" suçundan adli işlem yapılarak sınır dışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.
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- Kadınların video ve fotoğraflarını çeken yabancı uyruklu sapık gözaltına alındı
Kadınların video ve fotoğraflarını çeken yabancı uyruklu sapık gözaltına alındı
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA) | 26 Ağustos 2021 Perşembe - 12:29 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 12:29