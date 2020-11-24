Kadına yönelik şiddetle mücadele günü mesajları! 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi…

25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü nasıl ortaya çıktı?Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunu dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık yaratmaktadır. İşte Kadına yönelik şiddetle mücadele günü mesajları ve 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü tarihçesi…

25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü tarihçesi nedir, nasıl ortaya çıktı? 25 Kasım 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria Mirabel'in cesetleri bir uçurumun dibinde bulundu. Mirabel kardeşlerin, tecavüz edilerek vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı ve onlar diktatörlüğe karşı mücadelenin sembolü oldu. Bütün dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verdi. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü mesajları...

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

Yediden yetmişe kadına şiddet karşısında farkındalık oluşturan etkinlikler ile her beyin uyarılmalı ve top yekûn vicdanlar harekete geçirilmelidir. Şiddet içeren eylemler yaşanmadan önlenmeli, mutlu birey, mutlu yuva, mutlu toplum ideali için ortak çaba sarf edilmelidir. Geliştirilecek bilinçsel duyarlılık ile kadına dönük şiddet eylemleri bir an evvel sonlandırılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü kutluyor, tüm kadınlara sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.

Kadına yönelik her türlü şiddetin ve ayrımcılığın da üstesinden gelecek olan yine biz kadınlar olacağız. Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeş Patria, Minerva, Maria Mirabel'in anısına tüm kadınları selamlıyorum!

Sevgili Peygamberimizin, “Cennet anaların ayakları altındadır” sözünü bir slogan olmaktan çıkarıp, yaşamımıza yön veren vazgeçilmez bir ahlak ilkesi olarak benimsememiz gerekiyor. Kadına yönelik şiddettin önlenmesi için somut adımlar atılması tüm bireylerin asil sorumluluğudur. Tüm kadınlara sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.

Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddet; kadının maddî ve manevî bütünlüğüne zarar vermesi nedeniyle ciddi bir halk sağlığı problemi olmasının yanı sıra, kadının toplumsal yaşamını etkilemesi nedeniyle de çok önemli bir sosyal problemdir. Çok boyutlu bir sorun olan kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak, ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ve bütüncül bir yaklaşımıyla mümkündür. 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele gününde tüm kadınlara selam olsun!

Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza herkesin gerekli sevgi ve saygıyı göstermesini, tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını temenni ediyoruz. Tüm kadınları saygı ile selamlıyorum.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede; yasal düzenlemeler ve kurumsal mekanizmaların yansıra konuya ilişkin bilinç ve duyarlılığın artırılması, kolluk, adalet, sağlık, sosyal hizmet gibi birçok alanın; kamu kurumları, sivil toplum, medya ve özel sektör gibi birçok tarafın; bütüncül yaklaşım içerisinde uzun soluklu ve kararlı mücadelesine ihtiyaç vardır. Bu duygularla, kadınların toplumda hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya dilerim.